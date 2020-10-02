Новый кандидат на переговоры по Донбассу: журналист сообщил интересную деталь

Маркиян Лубкивский пока все еще не утвержден на должность спикера ТКГ

Новый кандидат на переговоры по Донбассу: журналист сообщил интересную деталь

Кандидат на должность спикера Трехсторонней контактной группы дипломат Маркиян Лубкивский уже присутствовал на заседании группы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал участник ТКГ, представитель украинской делегации от Донбасса журналист Сергей Гармаш.

"Думаю, не выдам государственной тайны, если скажу, что на последней ТКГ он (Лубкивский - ред.) уже присутствовал. Еще, действительно, не в качестве спикера, он не был утвержден, но после ТКГ я его не видел и не знаю, как решился этот вопрос", - сказал Гармаш.

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Также участник переговорной группы рассказал о позиции Витольда Фокина, недавно уволенного с поста первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ из-за высказываний об особом статусе Донбасса и амнистии в ОРДЛО.

"Мы общались, хотя недостаточно. Вопросы, "кто агрессор" и "с кем мы воюем", они настолько очевидны для нас, что я, например, не подумал бы их даже задать Фокину. А его позиция в принципе была известна из СМИ, на переговорах он никогда не высказывал. Честно говоря, я не помню, чтобы он что-то говорил на переговорах. Я не могу сказать, что его позиция неизвестна, я сам говорил о ней в своих интервью. Мне кажется, все вполне закономерно, и вызывает уважение, что он озвучивал ее на комитете", - сказал Гармаш.

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Напомним, ранее Маркиян Лубкивский в эфире канала "Украина 24" ответил, готов ли занять должность спикера ТКГ.

 

 

Источник Украина 24 Теги Донбасс ТКГ Сергей Гармаш Маркиян Лубкивский