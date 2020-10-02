11:11, Сегодня

Новый кандидат на переговоры по Донбассу: журналист сообщил интересную деталь Маркиян Лубкивский пока все еще не утвержден на должность спикера ТКГ

Кандидат на должность спикера Трехсторонней контактной группы дипломат Маркиян Лубкивский уже присутствовал на заседании группы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал участник ТКГ, представитель украинской делегации от Донбасса журналист Сергей Гармаш.

"Думаю, не выдам государственной тайны, если скажу, что на последней ТКГ он (Лубкивский - ред.) уже присутствовал. Еще, действительно, не в качестве спикера, он не был утвержден, но после ТКГ я его не видел и не знаю, как решился этот вопрос", - сказал Гармаш.

Читайте также: Скандал в ТКГ из-за россиян: Кравчук рассказал детали

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко 10:08, 9 сентября "Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике 11:36, 4 сентября "Время Голованова": о Беларуси и Донбассе с Олегом Ляшко и Дмитрием Спиваком 10:43, 8 сентября

Также участник переговорной группы рассказал о позиции Витольда Фокина, недавно уволенного с поста первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ из-за высказываний об особом статусе Донбасса и амнистии в ОРДЛО.

"Мы общались, хотя недостаточно. Вопросы, "кто агрессор" и "с кем мы воюем", они настолько очевидны для нас, что я, например, не подумал бы их даже задать Фокину. А его позиция в принципе была известна из СМИ, на переговорах он никогда не высказывал. Честно говоря, я не помню, чтобы он что-то говорил на переговорах. Я не могу сказать, что его позиция неизвестна, я сам говорил о ней в своих интервью. Мне кажется, все вполне закономерно, и вызывает уважение, что он озвучивал ее на комитете", - сказал Гармаш.

Читайте также: Фокин решил уйти сам - Тищенко об изменениях в ТКГ по Донбассу

Напомним, ранее Маркиян Лубкивский в эфире канала "Украина 24" ответил, готов ли занять должность спикера ТКГ.