22:21, Сегодня

В "Слуге народа" накинулись на Кравчука из-за Фокина Фокина уволили не за конкретное высказывание, заявила нардеп

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа в эфире телеканала «Украина 24» рассказала об отставке Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Фокина уволили не за конкретное высказывание о том, что нет войны с Россией, а за то, что он систематически выражает свою частную позицию, которая отличается от позиции официальной делегации в ТКГ. Зачем его назначили - это тоже вопрос. Предложил его назначить Кравчук, хотя сейчас он открещивается от этого и говорит, что он его не предлагал», - заявила нардеп.

Читайте также: "Осуждаю": ​​Кравчук отреагировал на скандальное заявление Фокина

По ее словам, именно Кравчук несет ответственность за назначение Фокина членом делегации в ТКГ.

«Сейчас Кравчук говорит, что он не знал о таких позициях Фокина, хотя мне это кажется достаточно сомнительным. Я думаю, это неоднократно звучало на закрытых заседаниях украинской делегации в ТКГ. Я думаю, что собеседования (Зеленского с Фокиным перед назначением в ТКГ - ред.) могло не быть и он был делегирован Кравчуком. Если мы доверяем Кравчуку как главе делегации, то, я думаю, мы можем довериться его выбору кадров», - отметила Пидласа.

Читайте также: Фокин решил уйти сам - Тищенко об изменениях в ТКГ по Донбассу

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ по вопросам делегации Украины для участия в ТКГ. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Ранее Фокин предложил организовать свободную экономическую зону на Донбассе, а также объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса ОРДЛО. Также Фокин хочет видеть на Донбассе миротворцев ООН.