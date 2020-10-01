17:42, Сегодня

В "Слуге народа" не против военной помощи Азербайджану По словам депутата, помощь уже оказывается "и в правовом поле, и в ресурсном"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко уверена, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", комментируя военное обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко.

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На вопрос, готова ли Украина оказать военную поддержку, Марченко ответила утвердительно.

"Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо", - сказала она.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" посол Армении в Украине Тигран Сейранян сказал, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана является неприемлемым.