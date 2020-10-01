В "Слуге народа" не против военной помощи Азербайджану
По словам депутата, помощь уже оказывается "и в правовом поле, и в ресурсном"
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко уверена, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.
Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24", комментируя военное обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко.
Читайте также: Россия на шпагате - озвучен прогноз, чем закончится война за Нагорный Карабах
На вопрос, готова ли Украина оказать военную поддержку, Марченко ответила утвердительно.
"Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо", - сказала она.
Читайте также: Война за Нагорный Карабах – эксперт объяснил официальную позицию Украины
Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" посол Армении в Украине Тигран Сейранян сказал, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана является неприемлемым.