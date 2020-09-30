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Фокин решил уйти сам - Тищенко об изменениях в ТКГ по Донбассу Как пояснил нардеп, Фокин "не выдержал агрессивных настроений"

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин сам решил уйти со своей должности.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко.

"Он (Фокин – ред.) человек с опытом, профессиональный, но вы же понимаете, что современная политика только для сильных и молодых людей, которые умеют выдерживать все напасти и перипетии современной политики. Я держу удар, я пришел по своему сердцу, и я хочу изменений не только на словах, но и на делах!" – заявил нардеп.

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Комментируя изменения в составе ТКГ, "слуга народа" отметил:

"Витольд Фокин "сам решил уйти из ТКГ. Вы не забывайте, что ему 87 лет, и он просто не выдержал этого натиска, агрессивных настроений".

Также Тищенко прокомментировал свое вступление в состав межфракционной группы "Шлях додому".

"Это группа депутатов, которая поддерживает президента, идеи мира, территориальной целостности Украины, люди, которые будут готовить парламент к принятию важных решений по тем договоренностям, которые будут в нормандском формате. Мы берем дело в свои руки", - сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ по вопросам делегации Украины для участия в ТКГ. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Ранее Фокин предложил организовать свободную экономическую зону на Донбассе, а также объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса ОРДЛО. Также Фокин хочет видеть на Донбассе миротворцев ООН.