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Он делает ошибку — политолог о громком заявлении Тищенко Владимир Фесенко дал совет нардепу Николаю Тищенко

Заявление народного депутата Николая Тищенко о его вхождении в парламентскую группу по урегулированию войны на Донбассе прокомментировал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"Я не знаю, где, когда и в каком статусе он (Тищенко - ред.) был переговорщиком. Я не помню его участия в международных переговорах или урегулировании конфликта на Донбассе или других конфликтных ситуаций. Мне кажется, господин Николай делает очередную ошибку. Я бы ему дал бесплатный политический совет. Он (делает это - ред.) ради пиара. Он хочет войти в переговоры по Донбассу, но проблем он получит гораздо больше, чем какой-то выгоды или славы ", - сказал он.

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Фесенко привел пример заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.

"История с Фокиным показала, что в этих переговорах ты получишь не столько аплодисменты, сколько критику и множество замечаний. Поэтому я бы советовал Тищенко быть очень осторожным", — сказал он.

Напомним, Витольда Фокина вызывали в Верховную Раду из-за высказываний об особом статусе Донбасса и амнистии в ОРДЛО.

Ранее Фесенко заявил, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин своими высказываниями личного мнения не должен противоречить официальной переговорной позиции Украины.