"ХАРД с Влащенко": гость студии - Никита Потураев
Главные темы эфира - местные выборы и закон о медиа
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - Никитой Потураевым, народным депутатом фракции "Слуга народа", председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Закон о медиа: почему все журналисты и медийщики выступают против?
- - Местные выборы: кто возьмет на себя ответственность, если "Слуги народа" проиграют?
- - Какие испытания ждут простых украинцев этой осенью?
Смотрите 29 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".