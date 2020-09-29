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Тищенко подключился к переговорам по Донбассу: политолог объяснил роль нардепа Эксперт рассказал, что означает заявление скандального нардепа

Нардеп Николай Тищенко заявил, что вошел в инициативную парламентскую группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу. Это заявление прокомментировал политический эксперт Геннадий Дубов в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня речь не идет о его включении в ТКГ. Нужно разделять Трехстороннюю контактную группу и то, что происходит в Верховной Раде. Минский процесс действительно требует разработки и принятия ряда законодательных актов. Законодательные акты принимает Верховная Рада, которая состоит из депутатов. Таким образом, формирование депутатских групп, нарабатывающих тексты законов, которые потом можно будет использовать как шаги по выполнению Минских договоренностей, это абсолютно логично", — сказал он.

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По мнению эксперта, присутствие скандально известного нардепа в такой группе не должно вызывать каких-либо опасений.

"Вхождение Тищенко как известного человека очевидного негатива не несет. Его появление в Минске было бы довольно странным, действительно, потому что человек не имеет дипломатического опыта. Но имеет полномочия народного депутата, в том числе на законодательные инициативы. Поэтому его участие в профильной группе не должно вызывать опасений", — сказал он.

Напомним, нардеп Тищенко не так давно стал героем громкого скандала вокруг его ресторана "Велюр", который якобы работал во время жесткого карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков напомнил о важности позиции Рады для процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе.