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Трагедия в Харьковской области: вице-премьер рассказал о планах следствия Задача номер один - расшифровать бортовой самописец

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о ходе расследования авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

"Следствие осуществляет ГБР под контролем Генеральной прокуратуры, следователи сообщили о том, что назначили более 50 экспертиз разного плана, это касается обломков самолета, тел, там много очень экспертиз. Заканчиваются процедуры с телами погибших, и только после того, как эта процедура будет окончена, можно будет говорить о транспортировке самолета", - рассказал он.

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По словам вице-премьера, в планах следствия, в первую очередь, достать бортовой самописец, чтобы на основе его данных сделать анализ последних минут жизни Ан-26.

"После этого самолет будет доставлен на спецплощадку, где специалисты разберут его до начального состояния, как это делается при расследовании таких катастроф. Пока что обломки самолета еще никуда не вывозили. В решении правительства сказано, что комиссия должна доложить предварительные причины до 25 октября", - сообщил Уруский.

Также он анонсировал помощь Кабмина семьям погибших:

"Выплаты будут сделаны. В соответствии с действующим законодательством, в таких случаях предусмотрена компенсация родственникам в объеме 750 необлагаемых прожиточных минимумов. Это примерно 1,5 млн гривен".

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Отметим, спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы в Харьковской области тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и один выжил.

Президент Владимир Зеленский обсудил с высшим руководством Министерства обороны и правоохранительных органов катастрофу военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области и инициировал масштабные проверки в оборонной отрасли.