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Трагедия под Харьковом: у Зеленского сообщили о масштабных проверках В Украине запретили любые полеты Ан-26 до выяснения причин трагедии

Президент Владимир Зеленский обсудил с высшим руководством Министерства обороны и правоохранительных органов катастрофу военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области и инициировал масштабные проверки в оборонной отрасли.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент Владимир Зеленский только провел совещание, в котором приняли участие руководители всех правоохранительных органов - СБУ, МВД, Национальной полиции, ГБР, представители Министерства обороны, Генерального штаба. Очень важная работа будет скоординирована руководителями всех правоохранительных органов", - заявил он.

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По его словам, с ночи на месте происшествия работает около 50 следователей и прокуроров.

"Они пытаются воссоздать картину случившегося. Им оказывает помощь Служба военного правопорядка. Создана специальная комиссия, которая пытается сейчас раскрыть информацию о причинах аварии, работают самые опытные эксперты нашего государства", - рассказал заместитель главы ОП.

Чиновник отметил, что президент дал поручение срочно разобраться, выяснить причину трагедии.

"Также по поручению президента будут проанализированы все остальные случаи, которые происходили в нашей стране. Правоохранительные органы инициируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием преступлений, совершаемых в сфере обороны и связанных с закупкой и обслуживанием военной техники", - рассказал он.

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Татаров сообщил, что президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. По его словам, Минобороны и руководство Генштаба это поручение уже начали выполнять.

Напомним, в Чугуеве Харьковской области 26 сентября спасатели обнаружили 23 тела погибших при крушении военного самолета Ан-26, два тела еще ищут, один человек умер в больнице и один выжил.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.