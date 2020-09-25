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"Не поддерживаю многие вопросы": Разумков о громком законопроекте "Слуги народа" Спикер Рады признался, что не голосовал бы за закон "О медиа"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что не поддерживает многие пункты закона о медиа, который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады на следующей пленарной неделе.

На вопрос о своем отношении к закону о медиа, спикер Рады ответил:

"Вокруг него много дискуссий, и я видел позиции различных представителей... На самом деле, такого единения вокруг законопроектов со стороны медиасообщества я не помню давно. Кто как из народных депутатов относится к этому закону. Там, конечно, есть и положительные вещи. Но по очень большому количеству вопросов мы видим довольно жесткую критику. На сегодня тот законопроект, который предлагается, скажем так - много вопросов я в нем не поддерживаю лично. Если бы мы голосовали за него сегодня - наверное (не голосовал бы - ред.)".

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Отметим, что проект закона "О медиа", разработанный "слугами народа", получил немало критики. Ряд экспертов, политиков и журналистов заявили, что государство создает себе дополнительные возможности для вмешательства в медийную отрасль.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в эфире телеканала "Украина 24" объяснил принятие закона "осовремениванием медийного законодательства".