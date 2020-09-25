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Разумков ответил Кравчуку насчет Донбасса: "Позиция Рады важна" Спикер напомнил о важности позиции Рады для процесса мирного урегулирования

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" ответил главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леониду Кравчуку, который заявил, что не Разумкову решать дела ТКГ.

"Одними из важных позиций и мнений, которые звучали, были как раз из Верховной Рады. Я думаю, так будет и в дальнейшем. Если мы говорим о том, кому решать, я думаю, что много составляющих этого процесса: на что можно влиять, на что нельзя влиять, на что нужно воздействовать. Однако я также хотел бы напомнить, что в этом формате работают и народные депутаты, поэтому Рада к этому процессу привлечена больше других. Именно позиция Рады является одной из важных составляющих процесса, который направлен на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий и в первую очередь возвращение наших граждан, которые сегодня пока остаются на этих территориях", - заявил Разумков.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением проверить постановление о проведении местных выборов на соответствие закону о местном самоуправлении и Минским соглашениям.

Это стало результатом требования российской стороны. Россия недовольна пунктом постановления, где указано, что местные выборы в ОРДЛО могут состояться только после возвращения Украине контроля над границей на Донбассе.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" заявил о невозможности изменений постановления о местных выборах в Украине.