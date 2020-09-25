"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков

Главные темы эфира - ситуация в "Слуге народа" и планы Рады

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Выборы на Донбассе: почему Украина не способна их провести?
  • - Как Офис президента влияет на работу Верховной Рады?
  • - Необходима ли «Слуге народа» победа на местных выборах?
  • - Какие судьбоносные законы Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время?

Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Дмитрий Разумков Наталья Влащенко