"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков
Главные темы эфира - ситуация в "Слуге народа" и планы Рады
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Выборы на Донбассе: почему Украина не способна их провести?
- - Как Офис президента влияет на работу Верховной Рады?
- - Необходима ли «Слуге народа» победа на местных выборах?
- - Какие судьбоносные законы Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время?
Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".