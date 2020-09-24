23:42, Вчера

"Зеленые человечки" в Крыму: нардеп рассказал, почему Украина не ввела военное положение Андрей Тетерук объяснил тонкости введения военного положения в Украине

Экс-нардеп Андрей Тетерук рассказал в эфире канала "Украина 24", почему в 2014 году и.о. президента Александр Турчинов (который на тот момент был председателем Верховной Рады и по Конституции должен был исполнять обязанности президента после побега Виктора Януковича) не ввел военное положение после оккупации Крыма.

"В соответствии с Конституцией и действующим законодательством в обязательства президента как верховного главнокомандующего в случае докладов об угрозе национальной безопасности или других ситуациях, которые могут угрожать жизни и здоровью украинцев, собирается заседание СНБО, где обсуждаются последствия и возможные варианты развития событий. Одна из возможностей – введение либо чрезвычайного, либо военного положения. Это касается определенного ограничения прав и свобод граждан", — сказал он.

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Экс-нардеп пояснил, что сам Турчинов этого сделать не мог.

"Оценивая опасность, которая сложилась в феврале 2014 года, Александр Турчинов поднял этот вопрос на заседании СНБО, оценивая возможность утверждения Верховной Радой. В соответствии с Конституцией президент единолично его не вводит, должно быть решение СНБО, которое он как глава утверждает и подает на утверждение в парламент. В течение 48 часов парламент должен срочно собраться и принять или отклонить решение", — сказал он.

Ранее Тетерук рассказал, почему Украина в 2014 году не смогла защитить Крым от оккупации Россией.