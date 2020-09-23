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Саакашвили назвал реформу номер один для Украины Реформы, которые Саакашвили планирует осуществить в Украине, пока выполнены на 5-7%

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что главной реформой, которую он планирует осуществить в Украине, является судебная.

"Я не согласен с тем, что коронавирус мешает реформам. Как раз кризис – особенно надо все быстро менять, особенно надо быстро все проводить. Кризис – это не просто вызов, это возможность. В Украине больше всего проблем со справедливостью, поэтому судебная реформа – это главный приоритет, мне кажется. Второе – Украина не создает добавочную стоимость, по созданию добавочной стоимости Украина на уровне субсахарной Африки (тропическая Африка к югу от пустыни Сахары - ред.)", - рассказал Саакашвили в "ТОК-ШОУ №1".

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По его мнению, это означает, "что Украине нужно полностью отступить, освобождать, отстать от экономики ".

"И мне кажется, на этот раз сделано 5-7% от того, что надо было делать. Есть наработки на 30-40% того, что можно еще сделать. В целом какое-то направление есть, но, естественно, у людей есть совершенно справедливое чувство неудовлетворенности, потому что они, конечно, ожидали гораздо большего", - отметил глава исполнительного комитета Национального совета реформ.

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Напомним, ранее глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24" заявил о готовности за три месяца искоренить коррупцию на украинской таможне.