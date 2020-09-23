"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Гордон
Главные темы эфира - проект государственного бюджета на 2021 год и ситуация на Донбассе
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - журналистом Дмитрием Гордоном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Проект государственного бюджета на 2021 год: за что его критикуют?
- Политические расклады: какова роль главы Офиса президента сегодня?
- Приблизился ли Зеленский к миру на Донбассе?
Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".