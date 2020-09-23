"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Гордон

Главные темы эфира - проект государственного бюджета на 2021 год и ситуация на Донбассе

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Гордон

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - журналистом Дмитрием Гордоном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Проект государственного бюджета на 2021 год: за что его критикуют?
  • Политические расклады: какова роль главы Офиса президента сегодня?
  • Приблизился ли Зеленский к миру на Донбассе?

Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Дмитрий Гордон Наталья Влащенко