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Выступление Зеленского в ООН: эксперт отметил важный нюанс Украине не стоит рассчитывать на поддержку международного сообщества, считает Арам Асрян

Украине сегодня не стоит рассчитывать на поддержку международного сообщества в вопросе мирного урегулирования на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт-международник Арам Асрян, комментируя видеообращение президента Владимира Зеленского к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН с призывом остановить российскую агрессию.

"Естественно, что Украине нужно заявлять о проблемах международным партнерам. Но я считаю, что глубочайшее заблуждение думать, что об Украине думает кто-либо, кроме граждан Украины. У международного сообщества на сегодняшний день имеется масса проблем в связи с пандемией, с выборами", - отметил Асрян.

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Эксперт отметил, что "не рассчитывал бы на кого-либо".

"История других стран показывает, что для всех стран и финансовых кругов важны прежде всего свои собственные интересы… Не рекомендую верить политикам на слово, верить нужно делам", - подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН, в котором призвал международных партнеров Украины поспособствовать завершению войны на Донбассе.

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Украинский дипломат Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина должна инициировать давление на Россию в ООН, чтобы добиться введения на Донбасс миротворцев.