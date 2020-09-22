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Местные выборы: у Авакова предупредили кандидатов о "печальных перспективах" Иван Варченко рассказал, сколько уголовных производств уже открыли правоохранители

В Министерстве внутренних дел предупредили участников избирательной кампании о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификации местных выборов в Украине.

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что в МВД рассматривают административное и уголовное наказание "как в определенной степени превентивную меру" от нарушений на выборах.

"Коснулись такой важной темы, как хулиганские действия во время избирательной кампании. На сегодняшний день уже 14 (уголовных производств - ред.) по подкупу и 14 по хулиганству. Только началась избирательная кампания, дальше будет больше. Это тяжелая статья уголовного кодекса, которая предусматривает наказание, в частности, если коллективное хулиганство с тяжелыми последствиями, до 12 лет заключения", - рассказал он.

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Советник Авакова, пользуясь случаем, обратился к кандидатам и их командам:

"Дорогие наши граждане, мужчины и женщины, которые принимают участие в избирательной кампании. Избирательная кампания - это соревнование прежде всего интеллектов и ваших организационных возможностей. Когда вы прибегаете к физической силе - будете нести наказание. Достаточно много людей, пытавшихся делать политику за счет применения физической силы, оружия, сейчас очень горько жалеют, у них перспектива очень-очень печальная".

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Ранее советник главы МВД Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, на какие нарушения на выборах жалуются в полицию.