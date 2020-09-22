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"Надо давить на Россию": дипломат оценил идею Украины насчет Донбасса Константин Елисеев считает, что Украина может отстоять свою позицию по Донбассу через ООН

Украина должна инициировать давление на Россию в ООН, чтобы добиться введения на Донбасс международного миротворческого контингента.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" украинский дипломат Константин Елисеев. Как отметил дипломат, "чтобы нам помогли, надо, чтобы мы эти вопросы поднимали, лоббировали".

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На замечание, что Россия не считает себя стороной конфликта на Донбассе, поэтому может ветировать в ООН любые решения, Елисеев ответил:

"К сожалению, все упирается в право вето. Как бы мы не пытались... к сожалению, право вето останется и надо с этим жить".

По его словам, вместо этого есть много других рычагов, как это будет работать.

"Например, если мы хотим продвинуть резолюцию по размещению на территории ОРДЛО миротворческой операции ООН с мандатом, который бы отвечал интересам Украины, и при поддержке международных партнеров, я считаю, надо давить на Россию, выносить ее на повестку дня. Если Россия будет вводить вето, это будет спусковым крючком для ужесточения санкций против России. Даже если Россия заблокирует, таким образом она признает, что она не заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Донбассе", - пояснил дипломат.

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Ранее заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что в ОРДЛО нужно ввести миротворцев ООН для проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Напомним, украинские военные рассказали о странной активности боевиков ОРДЛО во время перемирия на Донбассе.