13:00, Сегодня

Посмотрите на Польшу: экс-премьер дал неожиданный совет насчет децентрализации Юрий Ехануров рассказал о проблеме в ходе децентрализации в Украине

В результате децентрализации в Украине планируется создать слишком много территориальных громад. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Юрий Ехануров в эфире канала "Украина 24".

"У меня большая надежда на то, что объединенные территориальные громады смогут дать толчок для развития и мелкого бизнеса, и для тех же врачей, громады сами будут определять, что им нужна больница, оборудование, они будут давать деньги. Потому что там ближе к людям. Но тут тоже есть проблема. У нас 1 470 объединенных территориальных громад. Этих людей только сейчас собрали. 25 октября их объединят. По моим расчетам, максимум 1 000 громад должно быть, иначе они неуспешные", — сказал он.

Читайте также: "Питательная среда для сепаратизма": Саакашвили раскритиковал децентрализацию

Ехануров привел в пример опыт Польши и дал совет украинцам, живущим в небольших населенных пунктах.

"Треть польских гмин (наименьшая административная единица в Польше – ред.) была неуспешной, туда влили деньги Евросоюза, и они продержались, но все равно некоторые распались. Нужно разрешить добровольно, методом местных референдумов, чтобы громады объединялись. У меня совет такой: есть крупный город рядом с вашим селом – немедленно туда бегите, потому что мировая тенденция – это большие агломерации. Будет Васильковский район города Киева, Обуховский район – никто никуда не денется, и так вокруг каждого города", — сказал он.

Читайте также: "Включился турборежим": эксперт прояснил судьбу ключевой реформы в Украине

Напомним, в мае 2020 года Кабмин утвердил перспективные планы реформирования общин для всех областей Украины.