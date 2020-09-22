Посмотрите на Польшу: экс-премьер дал неожиданный совет насчет децентрализации
Юрий Ехануров рассказал о проблеме в ходе децентрализации в Украине
В результате децентрализации в Украине планируется создать слишком много территориальных громад. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Юрий Ехануров в эфире канала "Украина 24".
"У меня большая надежда на то, что объединенные территориальные громады смогут дать толчок для развития и мелкого бизнеса, и для тех же врачей, громады сами будут определять, что им нужна больница, оборудование, они будут давать деньги. Потому что там ближе к людям.
Но тут тоже есть проблема. У нас 1 470 объединенных территориальных громад. Этих людей только сейчас собрали. 25 октября их объединят. По моим расчетам, максимум 1 000 громад должно быть, иначе они неуспешные", — сказал он.
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Ехануров привел в пример опыт Польши и дал совет украинцам, живущим в небольших населенных пунктах.
"Треть польских гмин (наименьшая административная единица в Польше – ред.) была неуспешной, туда влили деньги Евросоюза, и они продержались, но все равно некоторые распались. Нужно разрешить добровольно, методом местных референдумов, чтобы громады объединялись.
У меня совет такой: есть крупный город рядом с вашим селом – немедленно туда бегите, потому что мировая тенденция – это большие агломерации. Будет Васильковский район города Киева, Обуховский район – никто никуда не денется, и так вокруг каждого города", — сказал он.
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Напомним, в мае 2020 года Кабмин утвердил перспективные планы реформирования общин для всех областей Украины.