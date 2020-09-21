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Все поставили с ног на голову: Порошенко о переговорах по Донбассу Пятый президент отметил, что дорожная карта Минского процесса не выполняется

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскритиковал нынешнюю позицию Украины на переговорах по Донбассу:

"В чем состояла инициатива Порошенко? Мы должны были обеспечить дорожную карту Минского процесса, которая называется security first – сначала безопасность, сначала вывод войск, сначала ОБСЕ на границе. Именно это упоминается во втором протоколе "Минска". Сначала вывод тяжелой техники и артиллерии, сначала разоружение незаконных вооруженных формирований, введение суверенитета и деятельности политических партий, только потом политический процесс. Они все поставили с ног на голову", - заявил он в интервью телеканалу "34".

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Порошенко также отметил, что его идеей был немедленный ввод в ОРДЛО миротворцев с мандатами ООН.

"Я договорился об этом с президентом США еще в начале его каденции, нас поддержала Ангела Меркель, Олланд, Макрон, британцы. Мы провели эту позицию. И даже Путин вынужден был под таким давлением согласиться. В течение 1,5 года изъяли этот мандат из лексикона, и только вчера представители ТКГ сказали, что увидели, что нельзя без этого обойтись", - заявил он.

Порошенко инициирует отзыв с переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу заместителя главы украинской делегации Витольда Фокина.

"Мы зарегистрировали петицию о необходимости изменений в составе ТКГ по отзыву господина Фокина с позиции в группе, и далее будем охранять государственные интересы Украины в противодействии российской агрессии и движению в ЕС и НАТО", - заявил он.

Ранее заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что в ОРДЛО нужно ввести миротворцев ООН для проведения местных выборов на оккупированных территориях.

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Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко также предложил компенсировать украинским военным на Донбассе якобы штрафы за ответный огонь по боевикам ОРДЛО.