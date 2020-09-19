21:12, Сегодня

Нардепы не будут его защищать: Разумков о скандале со "слугой народа" Александр Юрченко нанес репутационный удар партии власти, отметил спикер парламента

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал коррупционный скандал с нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко.

"Если человек это сделал - это не значит, что другие нардепы такие же, это первое. А второе, ну, если он виноват и не опасался, то, наверное ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим. И об эффективности правоохранительных органов, антикоррупционных органов. Если мы говорим, из какой фракции - здесь, на самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР, и как для человека: из любой фракции коррупционер - есть коррупционер", - заявил Разумков.

Читайте также: Чистая провокация – "слуга народа" о громком скандале с нардепом

По словам спикера Рады, Юрченко должен понести ответственность в полном объеме, если его вина будет признана судом.

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях - он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", - пояснил он.

Разумков добавил, что для Юрченко должна быть персональная ответственность:

"В первую очередь, это будет ответственность нардепа, который нарушил закон. А с другой стороны, это действительно репутационно плохо для партии власти, фракции монобольшинства. Это не значит, что все такие. Но в рамках избирательной кампании будет использоваться и оппонентами "Слуги народа". Но, насколько я знаю, фракция "Слуга народа" осудила эти действия. И другого восприятия этой ситуации объективно быть не может".

Читайте также: Нужен новый "Трускавец": политолог о скандале со "слугами народа"

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей Александра Юрченко. 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке, которая якобы предназначалась Юрченко, его помощника, 15 сентября этого помощника взяли под арест. Юрченко подал заявление об исключении из фракции.

Напомним, в эфире канала "Украина 24" глава фракции Давид Арахамия сказал, что депутаты "Слуги народа" не смогут нормально голосовать, если за скандалы их будут выгонять из фракции.