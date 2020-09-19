Путин уже считает Беларусь частью России – нардеп о заявлении Лукашенко
Людмила Буймистер объяснила, зачем президент Беларуси хочет укрепить границу с Украиной
Президент России Владимир Путин считает Беларусь де-факто новым субъектом Российской Федерации.
Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.
Комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости "укрепить" границу с Украиной, Буймистер отметила:
"Анализировать заявления господина Лукашенко нужно, для нас это яркий показатель, что будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и много месседжей мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля. Нам это грозит тем, что де-факто Кремль уже считает Минск своим очередным субъектом федерации. У нас просто увеличится протяженность границы с Россией".
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Депутаты Верховной Рады 15 сентября поддержали постановление о ситуации в Беларуси: 228 голосов "за". В документе говорится о том, что выборы в стране были сфальсифицированы, осуждается насилие против активистов. Также Украина присоединяется к позиции ЕС, в том числе и по санкциям.
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Напомним, лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как участники протестов в Беларуси рассчитывают победить президента Александра Лукашенко.