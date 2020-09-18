22:50, Вчера

Кернес рассказал, сколько тратит на лечение коронавируса в Германии У мэра Харькова на фоне COVID-19 произошло обострение старых болезней

Мэр Харькова Геннадий Кернес обнародовал декларацию расходов на лечение в немецкой клинике "Шарите", куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус COVID-19.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, мэр Харькова потратил на лечение более 4 миллионов гривен. Кроме того, почти 2 миллиона ушло на перелет.

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Напомним, ранее Геннадия Кернеса в тяжелом состоянии перевезли самолетом в Германию. До этого он находился в харьковской больнице с диагнозом COVID-19 и двусторонняя пневмония.

У мэра на фоне коронавируса произошло обострение старых болезней. В окружении Кернеса опровергают слухи о коме, об отеке мозга, инсульте, и говорят, что он находится в сознании.

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В последний раз Кернес появлялся на публике почти месяц назад - на День Харькова. 14 августа в горсовете подтвердили, что глава города на больничном, а на следующий день уточнили, что у него коронавирус и двустороннее воспаление легких.

Отметим, что Кернес является кандидатом в мэры Харькова на местных выборах 25 октября, и от участия в выборах не отказывается. В его окружении настаивают, что мэр не обязан лично подавать документы и проходить регистрацию кандидатом.