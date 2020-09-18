Переговоры по Донбассу: нардеп назвал главную ошибку Украины

Ростислав Павленко призвал активнее давить на Россию

Переговоры по Донбассу: нардеп назвал главную ошибку Украины

На переговорах по Донбассу украинская делегация не старается давить на Россию ради продвижения своих интересов.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, комментируя требование делегации России к Верховной Раде изменить постановление о местных выборах в Украине.

"Главная претензия к нынешнему руководству в переговорах – то, что они чересчур переживают о том, что не так сделала Украина, что она должна была сделать по-другому, и в меньшей степени переживают о том, что не так делает Россия и как совместно с партнером надавить на Россию", - отметил Павленко.

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Как подчеркнул депутат, в украинском парламенте решения должны приниматься на пользу Украины.

"Работа тех людей, которым поручено вести эти переговоры – превращать эту позицию в давление на Россию. А когда они приходят и рассказывают, что "вы нам усложнили жизнь", ну, извините, тогда непонятно, что и как вы делаете", - заявил он.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением проверить постановление о проведении местных выборов на соответствие закону о местном самоуправлении и Минским соглашениям. Это стало результатом ультиматума российской стороны.

Россию возмутил пункт постановления, где указано, что местные выборы в ОРДЛО могут пройти только после возвращения Украине контроля над границей на Донбассе. Данный пункт противоречит Минским договоренностям, где возвращение границы Украине предусматривается только после выборов.

Источник Украина 24 Теги Верховная Рада Донбасс ТКГ переговоры Европейская солидарность