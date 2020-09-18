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Переговоры по Донбассу: нардеп назвал главную ошибку Украины Ростислав Павленко призвал активнее давить на Россию

На переговорах по Донбассу украинская делегация не старается давить на Россию ради продвижения своих интересов.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, комментируя требование делегации России к Верховной Раде изменить постановление о местных выборах в Украине.

"Главная претензия к нынешнему руководству в переговорах – то, что они чересчур переживают о том, что не так сделала Украина, что она должна была сделать по-другому, и в меньшей степени переживают о том, что не так делает Россия и как совместно с партнером надавить на Россию", - отметил Павленко.

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Как подчеркнул депутат, в украинском парламенте решения должны приниматься на пользу Украины.

"Работа тех людей, которым поручено вести эти переговоры – превращать эту позицию в давление на Россию. А когда они приходят и рассказывают, что "вы нам усложнили жизнь", ну, извините, тогда непонятно, что и как вы делаете", - заявил он.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением проверить постановление о проведении местных выборов на соответствие закону о местном самоуправлении и Минским соглашениям. Это стало результатом ультиматума российской стороны.

Россию возмутил пункт постановления, где указано, что местные выборы в ОРДЛО могут пройти только после возвращения Украине контроля над границей на Донбассе. Данный пункт противоречит Минским договоренностям, где возвращение границы Украине предусматривается только после выборов.