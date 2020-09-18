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Люстрация была несправедливой — замглавы ГБР назвал причины Александр Бабиков рассказал, что ему не нравится в процессе люстрации в Украине

Люстрация в Украине была проведена неправильно, заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в эфире канала "Украина 24".

"Выскажу свое личное мнение по люстрации. Во время введения люстрации не был использован принцип введения индивидуальной ответственности человека. Это очень неправильный подход. Поскольку сложилась ситуация, когда были ограничены конституционные, трудовые и иные права лиц без установления факта неправомерности действий, ненадлежащего исполнения обязанностей и т.д.", - сказал он.

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Бабиков пояснил, что именно ему не нравится в люстрации.

"Вы говорите о довольно широкой люстрации в Украине. В то время была такая политическая воля. Однако я считаю несправедливым, когда лицо, занимавшее руководящую должность, было лишено возможности работать на любой должности в государственном аппарате. При этом почему-то депутатом Верховной Рады можно быть, председателем областного совета можно быть, а рядовым специалистом нет. Если вы уже решили применить люстрацию по такому принципу, без индивидуальной ответственности, тогда ни одно подлежащее лицо не должно было занимать ни одну должность в органах местной власти, местного самоуправления", — сказал он.

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Напомним, люстрация — это установленный законом Украины "Об очистке власти" или решением суда запрет отдельным лицам занимать определенные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Вопрос люстрации приобрел актуальность в 2014 году после отстранения от власти президента Виктора Януковича в результате массовых общественных протестов. Она была одним из требований участников Евромайдана.