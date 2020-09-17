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Чистая провокация – "слуга народа" о громком скандале с нардепом Нардеп напомнил о похожем коррупционном скандале в Раде прошлого созыва

Коррупционный скандал с нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко похож на провокацию. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" коллега Юрченко по парламентской фракции, нардеп Евгений Шевченко.

Комментируя мнение фракции о данном скандале, нардеп отметил:

"Фракция думает о том – я слышал, когда мы собирались – что, скорее всего, есть подозрение, что это была чистая провокация. Пусть правоохранительные органы, суды дадут оценку".

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Шевченко провел параллели с коррупционным скандалом в парламенте прошлого созыва с депутатом Бориславом Розенблатом:

"Залезу немного в юридическую часть. Уже были у нас подобные дела с Розенблатом. Чем они закончились – мы прекрасно понимаем. Если просто посмотреть на ситуацию и сказать: а если бы не было детектива НАБУ, не было бы этой провокации, была бы эта ситуация с Юрченко реально в жизни или нет?"

Нардеп уточнил, что не видел материалов дела,и добавил, что "Слуга народа" как политическая сила должна дать возможность следствию разбираться.

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Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей Александра Юрченко. 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке, которая якобы предназначалась Юрченко, его помощника, 15 сентября этого помощника взяли под арест. Юрченко подал заявление об исключении из фракции.

Напомним, в эфире канала "Украина 24" глава фракции Давид Арахамия сказал, что депутаты "Слуги народа" не смогут нормально голосовать, если за скандалы их будут выгонять из фракции.