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"Вопрос не в коронавирусе": у Кернеса назвали причину его госпитализации В окружении мэра Харькова опровергают слухи о коме и инсульте

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в палату интенсивной терапии немецкой клиники "Шарите". У мэра на фоне коронавируса СOVID-19 произошло обострение старых болезней. Сейчас Кернес находится в сознании, в его окружении опровергают слухи о коме и инсульте.

"Вопрос не в СOVID-19. Вопрос именно в том, что на фоне СOVID и воспаления легких пошли обострения тех старых болезней, ранений, которые у него были", - рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Сидоренко сообщил, что во вторник у Кернеса произошло ухудшение здоровья:

"Мы это признаем, но настаиваем на том, что все разговоры, все слухи, все сплетни о коме, об отеке мозга, инсульте, являются фейками, которые запускаются специально и спровоцированы обострением не только осенним, но и обострением политической болезни, политическими гонками на местных выборах".

Он уточнил, что сейчас мэр проходит дополнительные обследования в больнице, и только после этого врачи определятся, каким образом они будут лечить его в дальнейшем.

Утром 17 сентября друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что им удалось пообщаться по видеосвязи, говорит - тот в сознании, но в тяжелом состоянии.

Сын мэра Харькова Родион тоже сообщил хорошие новости:

"Хорошие новости от врачей! Состояние стабильное, динамика положительная. Инсульта и угрозы жизни не было".

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В последний раз Кернес появлялся на публике почти месяц назад - на День Харькова. 14 августа в горсовете подтвердили, что глава города на больничном, а на следующий день уточнили, что у него коронавирус и двустороннее воспаление легких.

Отметим, что Кернес является кандидатом в мэры Харькова на местных выборах 25 октября, и от участия в выборах не отказывается. В его окружении настаивают, что мэр не обязан лично подавать документы и проходить регистрацию кандидатом.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что еженедельно в больницы Украины попадает до 3 тысяч больных коронавирусом COVID-19.