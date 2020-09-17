"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 17 сентября, на канале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Андрей Осадчук, народный депутат, фракция «Голос»
- Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция «Батькивщина»
- Евгений Шевченко, народный депутат, фракция «Слуга народа»
- Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция «Европейская солидарность»
- Сергей Рахманин, глава фракции «Голос»
- Ирина Верещук, народный депутат, фракция «Слуга народа»
- Олег Волошин, народный депутат, фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь»
- Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры
- Александр Бабиков, первый заместитель директора Государственного бюро расследований
- Денис Монастырский, народный депутат, фракция «Слуга народа»
- Анна Маляр, юрист
- Сергей Лямец, журналист
- Борис Тизенгаузен, политолог
- Евгений Куксин, журналист
Включение:
- Николай Мельниченко, экс-майор Управления государственной охраны Украины
Темы эфира:
- Новый бюджет, старые проблемы. Какой планируют жизнь страны в 2021-м?
- Путь к миру. На какие компромиссы готова Украина и чего от нас требуют?
- Госбюро расследований. Что с делами Порошенко и что означает допрос Богдана?
Не пропустите - 17 сентября в 21:00 "Народ против".