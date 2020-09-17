"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 17 сентября, на канале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Андрей Осадчук, народный депутат, фракция «Голос»
  • Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция «Батькивщина»
  • Евгений Шевченко, народный депутат, фракция «Слуга народа»
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция «Европейская солидарность»
  • Сергей Рахманин, глава фракции «Голос»
  • Ирина Верещук, народный депутат, фракция «Слуга народа»
  • Олег Волошин, народный депутат, фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь»
  • Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры
  • Александр Бабиков, первый заместитель директора Государственного бюро расследований
  • Денис Монастырский, народный депутат, фракция «Слуга народа»
  • Анна Маляр, юрист
  • Сергей Лямец, журналист
  • Борис Тизенгаузен, политолог
  • Евгений Куксин, журналист

Включение:

  • Николай Мельниченко, экс-майор Управления государственной охраны Украины

Темы эфира:

  • Новый бюджет, старые проблемы. Какой планируют жизнь страны в 2021-м?
  • Путь к миру. На какие компромиссы готова Украина и чего от нас требуют?
  • Госбюро расследований. Что с делами Порошенко и что означает допрос Богдана?

Не пропустите - 17 сентября в 21:00 "Народ против".

Источник Украина 24 Теги Наталья Влащенко