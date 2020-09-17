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"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

В четверг, 17 сентября, на канале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Андрей Осадчук, народный депутат, фракция «Голос»

Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция «Батькивщина»

Евгений Шевченко, народный депутат, фракция «Слуга народа»

Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция «Европейская солидарность»

Сергей Рахманин, глава фракции «Голос»

Ирина Верещук, народный депутат, фракция «Слуга народа»

Олег Волошин, народный депутат, фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры

Александр Бабиков, первый заместитель директора Государственного бюро расследований

Денис Монастырский, народный депутат, фракция «Слуга народа»

Анна Маляр, юрист

Сергей Лямец, журналист

Борис Тизенгаузен, политолог

Евгений Куксин, журналист

Включение:

Николай Мельниченко, экс-майор Управления государственной охраны Украины

Темы эфира:

Новый бюджет, старые проблемы. Какой планируют жизнь страны в 2021-м?

Путь к миру. На какие компромиссы готова Украина и чего от нас требуют?

Госбюро расследований. Что с делами Порошенко и что означает допрос Богдана?

Не пропустите - 17 сентября в 21:00 "Народ против".