14:51, Сегодня

В течение года получит срок - адвокат о деле скандального "слуги народа" Правозащитник высказал сомнения в оправдательном приговоре для Александра Юрченко

В отношении депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, обвиняемого в получении взятки, суд может вынести реальный приговор в течение года.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал адвокат и правозащитник Ярослав Гришин.

"В этой ситуации мы увидели, что отмена депутатской неприкосновенности – это фикция. По сути неприкосновенность усилилась и стала зависеть от одного человека – должности генерального прокурора. Только генеральный прокурор может внести данные в реестр, сообщить о подозрении, дать разрешение на обыск и другие следственные действия, на прослушку, подписать обвинительный акт", - сказал адвокат.

Читайте также: "Слуга народа" рассказал, как ему удалось получить особняк за "ничтожную сумму"

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко 10:08, 9 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о судьбе Лукашенко и планах Путина 10:31, 2 сентября "Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике 11:36, 4 сентября

По словам Гришина, пока нардепу не могут сообщить о подозрении.

"Раньше нужно было большинство голосов в Верховной Раде, теперь эта процедура была затянута. Говорят о сливах определенных, не смогли провести обыск, найти средства в доме. Теперь, как пишут в СМИ, господин Юрченко находится дома, и ему лично не могут сообщить о подозрении, то есть там есть определенные процедурные моменты", - сказал правозащитник.

Гришин также спрогнозировал ход судебного дела в отношении Юрченко.

"Думаю, что через месяцев шесть дело поступит в суд первой инстанции, там есть достаточные доказательства. НАБУ, если захочет, может достаточно качественно найти доказательства, и оправдательных приговоров в ВАКС вообще нет. Я не верю в оправдательный приговор, до одного года будет иметь законную силу приговор, устанавливающий вину для депутата. Напомню, что за коррупционные преступления может быть наказание исключительно в виде реального лишения свободы", - сказал адвокат.

Читайте также: Коррупции станет больше – эксперт оценил экологическую инициативу Рады

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей Александра Юрченко. 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке, которая якобы предназначалась Юрченко, его помощника, 15 сентября этого помощника взяли под арест. Юрченко подал заявление об исключении из фракции.

Напомним, в эфире канала "Украина 24" глава фракции Давид Арахамия сказал, что депутаты "Слуги народа" не смогут нормально голосовать, если за скандалы их будут выгонять из фракции.