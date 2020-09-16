"ТОК-ШОУ №1": гости и темы новой программы Василия Голованова
Вместе с гостями в студии ведущий выясняет, что происходит в украинской политике
16 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21.00 очередное "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии выясняет, что происходит в украинской политике.
Гости программы:
- Юрий Бойко
- Артур Герасимов
- Надежда Савченко
- Ирина Верещук
- Георгий Тука
- Юрий Бутусов
Темы:
- - Как выживает Донбасс в состоянии войны? Эксклюзивный комментарий о жизни на неподконтрольных территориях.
- - Подготовка к встрече "Нормандской четверки": удастся ли договориться о мире?
- - Почему боевики выдвигают новые требования и как отреагирует на это Кравчук?
- - В каких условиях живут переселенцы и достаточно ли помощи от государства?
- - Реинтеграция Донбасса: чего не хватает для установления мира и возвращения территорий Украины?
Не пропустите - 16 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".