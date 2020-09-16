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"ТОК-ШОУ №1": гости и темы новой программы Василия Голованова Вместе с гостями в студии ведущий выясняет, что происходит в украинской политике

16 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21.00 очередное "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии выясняет, что происходит в украинской политике.

Гости программы:

Юрий Бойко

Артур Герасимов

Надежда Савченко

Ирина Верещук

Георгий Тука

Юрий Бутусов

Темы:

- Как выживает Донбасс в состоянии войны? Эксклюзивный комментарий о жизни на неподконтрольных территориях.

- Подготовка к встрече "Нормандской четверки": удастся ли договориться о мире?

- Почему боевики выдвигают новые требования и как отреагирует на это Кравчук?

- В каких условиях живут переселенцы и достаточно ли помощи от государства?

- Реинтеграция Донбасса: чего не хватает для установления мира и возвращения территорий Украины?

Не пропустите - 16 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".