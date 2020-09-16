"ТОК-ШОУ №1": гости и темы новой программы Василия Голованова

Вместе с гостями в студии ведущий выясняет, что происходит в украинской политике

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы новой программы Василия Голованова

16 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21.00 очередное "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии выясняет, что происходит в украинской политике.

Гости программы:

  • Юрий Бойко
  • Артур Герасимов
  • Надежда Савченко
  • Ирина Верещук
  • Георгий Тука
  • Юрий Бутусов

Темы:

  • - Как выживает Донбасс в состоянии войны? Эксклюзивный комментарий о жизни на неподконтрольных территориях.
  • - Подготовка к встрече "Нормандской четверки": удастся ли договориться о мире?
  • - Почему боевики выдвигают новые требования и как отреагирует на это Кравчук?
  • - В каких условиях живут переселенцы и достаточно ли помощи от государства?
  • - Реинтеграция Донбасса: чего не хватает для установления мира и возвращения территорий Украины?

Не пропустите - 16 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".

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