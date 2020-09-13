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Никакой "зрады" не допустим - Ермак о ситуации с инспекцией на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" рассказал о ситуации с отменой инспекции позиций украинской армии на Донбассе возле поселка Шумы

"В начале режима тишины была достигнута договоренность о том, что он стартует, и был согласован перечень мероприятий о поддержке режима тишины. В этом перечне нет ни одного упоминания в отношении такого термина, как "инспекция". Но это очень сложный механизм. Поэтому, когда в последнее время стала появляться информация о провокациях, фактов якобы нарушения режима тишины – безусловно, украинская сторона немедленно информировала об этом ОБСЕ. К сожалению, мандат ОБСЕ имеет свои рамки. Понимая важную роль ОБСЕ, президент говорил с руководителем в ОБСЕ и задавал эти вопросы", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента напомнил, что когда были провокации и погиб украинский военный, "было немедленно созвано заседание минской ТКГ".

"Украина подняла этот вопрос, что мы считаем важным разобраться и знать четко, что это было – провокация, приостановка режима тишины со стороны боевиков. Очень много было дискуссий. ОБСЕ с украинской стороной согласовали провести такое расследование. Но когда мы вечером после заседания ТКГ услышали, увидели на сайтах о том, что так называемые республики начинают разгонять о том, что якобы они придут на нашу территорию (что не соответствует действительности) и используют это как еще одну провокацию, мы собрали совещание, на котором присутствовали представители Генштаба, Минобороны, разведки. И было принято решение о приостановке и непроведении этого расследования", - рассказал он.

Ермак подчеркнул, что в Офисе президента следят за реакцией общества на события на Донбассе.

"Для нас очень важно, что это решение было принято большой частью общества. Никакой "зрады" не было, никакой "зрады" мы не допустим", - подчеркнул он.