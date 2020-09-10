"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко

В четверг, 10 сентября на канале "Украина 24" очередная премьера - шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"
  • Сергей Власенко, заместитель председателя партии "Батькивщина"
  • Михаил Добкин, политик
  • Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва
  • Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины
  • Валентина Маркевич, медицинский эксперт, кандидат медицинских наук
  • Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований ГПУ
  • Ростислав Кравец, юрист
  • Макс Назаров, телеведущий
  • Олеся Яхно, политолог
  • Игорь Лесев, журналист
  • Юрий Молчанов, журналист
  • Валентин Гладких, политолог

Темы эфира:

  • 1. Политические перипетии. Что дает Украине старт нового политического сезона?
  • 2. Коронавирус. Почему антирекорды заболеваемости устанавливаются чуть ли не каждый день и сможет ли власть остановить негативную динамику?
  • 3. Суды. Почему реформирование системы продолжается в Украине почти 20 лет, а доверие населения к прислужникам Фемиды все меньше?

Не пропустите - 10 сентября в 21:00 в премьерном выпуске "Народ против".

Источник Украина 24 Теги Наталья Влащенко