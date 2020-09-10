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"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

В четверг, 10 сентября на канале "Украина 24" очередная премьера - шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"

Сергей Власенко, заместитель председателя партии "Батькивщина"

Михаил Добкин, политик

Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины

Валентина Маркевич, медицинский эксперт, кандидат медицинских наук

Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований ГПУ

Ростислав Кравец, юрист

Макс Назаров, телеведущий

Олеся Яхно, политолог

Игорь Лесев, журналист

Юрий Молчанов, журналист

Валентин Гладких, политолог

Темы эфира:

1. Политические перипетии. Что дает Украине старт нового политического сезона?

2. Коронавирус. Почему антирекорды заболеваемости устанавливаются чуть ли не каждый день и сможет ли власть остановить негативную динамику?

3. Суды. Почему реформирование системы продолжается в Украине почти 20 лет, а доверие населения к прислужникам Фемиды все меньше?

Не пропустите - 10 сентября в 21:00 в премьерном выпуске "Народ против".