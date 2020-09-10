"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 10 сентября на канале "Украина 24" очередная премьера - шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"
- Сергей Власенко, заместитель председателя партии "Батькивщина"
- Михаил Добкин, политик
- Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва
- Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины
- Валентина Маркевич, медицинский эксперт, кандидат медицинских наук
- Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований ГПУ
- Ростислав Кравец, юрист
- Макс Назаров, телеведущий
- Олеся Яхно, политолог
- Игорь Лесев, журналист
- Юрий Молчанов, журналист
- Валентин Гладких, политолог
Темы эфира:
- 1. Политические перипетии. Что дает Украине старт нового политического сезона?
- 2. Коронавирус. Почему антирекорды заболеваемости устанавливаются чуть ли не каждый день и сможет ли власть остановить негативную динамику?
- 3. Суды. Почему реформирование системы продолжается в Украине почти 20 лет, а доверие населения к прислужникам Фемиды все меньше?
Не пропустите - 10 сентября в 21:00 в премьерном выпуске "Народ против".