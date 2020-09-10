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Теперь у Украины есть козырь на переговорах - политолог об инспекции на Донбассе Инспекция - это элемент сдерживания огня по украинским позициям, считает эксперт

Политолог Александр Антонюк в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какой смысл от мониторинга представителями Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ позиций украинских военных в поселке Шумы на Донбассе.

«На сегодняшний день, как я понимаю, это был один из элементов сдержать огонь по нашим позициям. Это версия, которой я тоже придерживаюсь. Если говорить относительно позиций репутационных, то мы очень близко подходим к красным линиям, об этом говорит возмущение в обществе, в соцсетях. Соответственно, надо хирургически тонко действовать», - отметил эксперт.

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Вместе с тем, по его словам, надо уже разрабатывать план «Б», план «В», потому что надо иметь четкое понимание на национальном уровне, что Украине делать с неподконтрольными территориями.

«Для Украины это своеобразный козырь, потому что в данном случае любая встреча в ТКГ должна начинаться тем, что наши представители должны проинспектировать позиции, особенно те, где есть подозрение, что боевики под координацией России усиливают фортификационные сооружения на линии разграничения», - заявил Антонюк.

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Ранее военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил угрозы главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина обстрелять позиции украинских военных на Донбассе.