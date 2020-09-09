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"Путин - это монстр": Гордон объяснил, почему трудно противостоять Кремлю Люди, занимающие руководящие посты в России, являются подготовленными кадрами, заявил Гордон

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что считает главной бедой Украины отсутствие политической элиты как класса, когда кандидатов в политическую элиту долго и упорно готовят.

«Если мы посмотрим на США или Россию, в США начинают готовить национальную элиту долго, еще с университетов. В России многовековые имперские традиции, которые дают возможность выращивать элиту как класс. Я не люблю правящий класс России, я его даже ненавижу. Эти люди возглавляют страну, которая является агрессором по отношению к моему народу. Но я не могу признать тот факт, что люди, занимающие руководящие посты в России, являются подготовленными кадрами для этой деятельности», - заявил Гордон.

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Он привел в пример способности президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

«Возьмем Путина – ну, это монстр, в мире мало людей, которые могут с ним сравниться по интеллекту, по умению вести переговоры. Я Путина ненавижу, но отдаю должное. Возьмите Лаврова – кто рядом с Лавровым может стать из наших министров иностранных дел. Я предлагаю немедленно создать специальный университет, который бы начинал подготовку деятелей государственного масштаба для Украины», - отметил журналист.

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Ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин не решится вводить войска в Беларусь для помощи Александру Лукашенко, чтобы не спровоцировать масштабную партизанскую войну.