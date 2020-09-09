20:54, Сегодня

Секретарь СНБО: "Я приверженец двух языков в Украине" Данилов считает, что кроме государственного языка украинцы должны знать еще один

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какой из вопросов национальной безопасности его беспокоит больше всего, кроме вопроса войны.

«Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование, образование наших граждан в широком смысле этого слова. Я сторонник, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык - украинский, особенно должен быть английский язык - это язык нашего развития», - заявил секретарь СНБО.

Читайте также: В школах Украины есть серьезная проблема — назван способ решения

На вопрос ведущей, должен ли английский язык стать вторым государственным, Данилов ответил отрицательно.

«Нет, английский должен быть обязательно у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Когда нам начинают говорить о Пушкине, Лермонтове - конечно надо знать (русский - ред.). Хотите - знайте, понимайте, но надо понимать, что весь мир научный, деловой - это английский язык. Так сложилось», - отметил Данилов.

Читайте также: Карантин в школах: эксперт объяснила, как прокололся Минздрав с 1 сентября

Ранее родителям первоклассников дали важный совет к началу учебного года.