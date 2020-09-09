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"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Данилов Главные темы эфира - работа СНБО и ситуация на Донбассе

На телеканале "Украина 24" - новый проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы – Алексеем Даниловым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

- Чем, собственно, занимается СНБО и зачем нужна эта структура?

- Работа ТКГ в Минске и «Мирный план урегулирования на Донбассе».

- Боевой потенциал украинских ВМС.

- Возможен ли срыв местных выборов в связи с пандемией?

Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".