"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Данилов

Главные темы эфира - работа СНБО и ситуация на Донбассе

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Данилов

На телеканале "Украина 24" - новый проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы – Алексеем Даниловым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Чем, собственно, занимается СНБО и зачем нужна эта структура?
  • - Работа ТКГ в Минске и «Мирный план урегулирования на Донбассе».
  • - Боевой потенциал украинских ВМС.
  • - Возможен ли срыв местных выборов в связи с пандемией?

Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги СНБО Алексей Данилов Наталья Влащенко