"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Данилов
Главные темы эфира - работа СНБО и ситуация на Донбассе
На телеканале "Украина 24" - новый проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы – Алексеем Даниловым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, председателем Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Чем, собственно, занимается СНБО и зачем нужна эта структура?
- - Работа ТКГ в Минске и «Мирный план урегулирования на Донбассе».
- - Боевой потенциал украинских ВМС.
- - Возможен ли срыв местных выборов в связи с пандемией?
Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".