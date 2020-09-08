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Ядерное оружие не спасло бы Украину от России - Гордон назвал причину Украина не могла содержать ядерное оружие, заявил Гордон

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украна 24» назвал правильным подписание Будапештского меморандума в 1994 году.

«О Будапештском меморандуме я говорил с целым рядом людей, включая двух украинских президентов - Леонида Кравчука и Леонида Кучму. Кравчук готовил подписание этого меморандума, а Кучма подписал его. И Кравчук, и Кучма поступили совершенно правильно. Украина не могла больше содержать ядерное оружие», - отметил журналист.

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Он подчеркнул, что на содержание оружия требовались огромные деньги, все ключи были у России, все запчасти изготавливала также Россия.

«Для тех, кто сейчас говорит: вот если бы у нас было ядерное оружие, Россия бы не напала – ну, мы не воспользовались бы этим ядерным оружием. Ядерное оружие можно запускать через океан, грубо говоря. А как запустить его в Россию? Это свою территорию подвергнуть риску. Я считаю, что страны-подписанты меморандума обманули Украину. И Россия, и США, и Великобритания не выполнили условия меморандума», - заявил Гордон.

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Напомним, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что Украина не получила бы войну на Донбассе, если бы в 2014 году дала отпор российским оккупантам в Крыму.