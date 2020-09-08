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В "Слуге народа" рассказали, как Украине поддержать белорусов Елена Шуляк призвала быть солидарными с белорусами

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Елена Шуляк в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, что Украина должна поддержать приезжающих в страну белорусов.

«Нужно быть солидарными с белорусским народом и, конечно, не реагировать (по просьбе властей Беларуси выдать белорусов, которые пересекли границу и находятся в Украине - ред) и не выдавать белорусов, которые сейчас пересекли нашу границу. Должна была пересечь границу также Мария Колесникова. Мы видим, насколько это сильная женщина», - заявила нардеп.

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Она отметила, что границы Украины будут открыты для белорусов, которые захотят въехать на ее территорию.

«Недавно в парламенте (Украины - ред.) было совместное заявление пяти депутатских фракций относительно поддержки украинского народа, их борьбы за те свободы, о которых так много говорят. Конечно, наши границы будут открыты для белорусов - тех, кто просто хотят приехать в нашу страну, для бизнесменов, которые, например, активно работают в том же IT-секторе. Таким образом можем поддерживать соседнюю страну», - отметила Шуляк.

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Напомним, утром 7 сентября в центре Минска была похищена Мария Колесникова, председатель штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико. Неизвестные люди посреди улицы силой посадили ее в микроавтобус и уехали. Позже стало известно о неудачной попытке ее депортации в Украину, а также о пересечении границы оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко изменил тактику по отношению к своим противникам.