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На канале "Украина 24" состоится премьера "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым "В ток-шоу будут представлены разные политические взгляды и разнообразные мнения"

9 сентября общенациональный канал «Украина 24» представляет масштабное «ТОК-ШОУ №1» с Василием Головановым о главном. Программа будет выходить по средам в 21:00.

«ТОК-ШОУ №1» — масштабный проект, суть которого заключается в разборе острых и важных событий, происходящих прямо сейчас и, безусловно, которые влияют на жизнь каждого из нас. Мы будем говорить о главном. В ток-шоу будут представлены разные политические взгляды и разнообразные мнения. Здесь не будет одностороннего обсуждения. Сегодня появилось слишком много вопросов к людям, которые ответственны за те или иные события. И сейчас пришло время отвечать!», — поделился Василий Голованов.

Новый информационный сезон на канале «Украина 24» удивит масштабными премьерами. Теперь каждую среду в 21:00 Василий Голованов в программе «ТОК-ШОУ №1» будет обсуждать события и новости, которые важны для украинцев. Каждый вопрос будет рассматриваться с позиций разнообразных мнений, чтобы зритель мог сделать собственные выводы.

В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии выяснит, что происходит в украинской политике. В программе будут обсуждаться актуальные события через призму многолетнего опыта Голованова.

Не пропустите 9 сентября в 21:00 «ТОК-ШОУ №1» с Василием Головановым на канале «Украина 24». Мы будем говорить о главном!