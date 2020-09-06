23:24, Вчера

"Это преступление": Сивохо пригрозил инициаторам отмены выборов на Донбассе Чиновники вычеркнули 500 тыс. украинцев из избирательного процесса, отметил Сергей Сивохо

Чиновники, инициировавшие отмену местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, рано или поздно понесут заслуженное наказание.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель "Национальной платформы примирения и единства" Сергей Сивохо.

"На Донбассе все возмущены тем, что ЦИК совместно с военно-гражданскими администрациями создали эту ситуацию, невзирая на логику, мораль, Конституцию. Причем по классике жанра – ЦИК кивает на администрации, что это их инициатива, ВГА разводят руками, что они только рекомендуют, а решение принимает ЦИК", - подчеркнул Сивохо.

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По его мнению, безопасность избирательного процесса здесь совсем ни при чем:

"В этих районах люди голосовали все время. Понять причину такого "кидка" несложно, достаточно посмотреть на бенефициаров. С одной стороны, это ВГА, которые продолжают совместно с исполнительной вертикалью бесконтрольно распоряжаться средствами, не спрашивая у местных общин об их желаниях и приоритетах. С другой стороны, это выборы".

Как отметил руководитель "Национальной платформы примирения и единства", власти "с помощью такой нехитрой манипуляции вычеркнули 500 тыс. украинцев из избирательного процесса, лишив базового конституционного права".

"Некоторые считают, что это должностное преступление. Рано или поздно чиновники, совершившие это преступление, понесут заслуженное наказание", - добавил он.

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Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Центризбирком по рекомендации штаба ООС и областных военно-гражданских администраций отменил местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 общинах Луганской области, расположенных вдоль линии фронта.

Ранее политолог Александр Антонюк в эфире телеканала "Украина 24" объяснил причины отмены выборов на Донбассе.