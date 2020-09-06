22:12, Вчера

"Мы даем Путину захватывать мир": экс-премьер обратился к Европе и США Если Россия захватит Беларусь - это прямая опасность для Украины, отметил Арсений Яценюк

Президент России Владимир Путин реализует план по захвату Европы и мира, среди его первых приоритетов - Украина, Беларусь, Молдова и Грузия.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"То, что происходит в Беларуси, должно привлечь внимание всего мира. И уже привлекло внимание Украины. Почему Украина? Потому что если Россия захватит Беларусь - это прямая опасность для украинского государства. Если мир будет относиться так, как относился к России во время грузино-российской войны, украинско-российской войны, во время интервенции России в Сирию, когда Россия продолжает контролировать Приднестровье, создает везде острова опасности - таким образом мы даем Путину возможность дальше захватывать мир", - подчеркнул Яценюк.

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Экс-премьер напомнил, что когда в 2014 году Россия начала неприкрытую агрессию против Украины, захватила Крым, Донецк и Луганск, "отдельные страны Запада отказывались поставлять нам двигатели для украинской военной техники".

"Мы так не спасем мировой порядок, демократию, свободный мир. Поэтому я обратился к ЕС и к Америке: первое - сделайте выводы из того, что Россия уже натворила в мире, не молчите, второе - не бойтесь протянуть руку с очень четкой перспективой членства в ЕС и НАТО, третье - мир должен осознать, что против России надо всем объединяться. Не оставить Беларусь, которая встала с колен. Как только вы отвернетесь от них или сделаете вид, что этого не замечаете, Путин будет дальше реализовывать свой план по захвату Европы. А в его плане захвата и Украина, и Беларусь и Грузия, и контроль над Молдовой", - отметил он.

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Напомним, российский политик Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин считает главным "сакральным местом" Украины не Крым, а Киев.