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Отмена выборов на Донбассе: политолог объяснил причины Александр Антонюк заявил о нелогичности выборов на некоторых территориях

Проводить местные выборы на приграничных территориях Донецкой и Луганской областей нелогично, заявил в эфире канала "Украина 24" политолог Александр Антонюк.

"Правильное решение (отмена выборов в приграничных подконтрольных районах – ред.). Напомню, что на территориях Луганской и Донецкой областей проходят военные действия. Мы не можем проводить выборы в областные советы. Во-первых, потому что будет неполное представительство, во-вторых, административное управление этими территориями осуществляют военно-гражданские администрации. Нелогично проводить выборы областного совета, который имеет функции контроля и взаимодействия с областной администрацией. Военно-гражданская администрация - это кардинально другая система правовых отношений, в том числе и с общинами", — сказал он.

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Политолог объяснил, почему под отмену попадают и территории, на которых непосредственно нет боевых действий.

"В связи с децентрализацией у нас произошло укрупнение территориальных общин. Соответственно, если город далеко от места боевых действий, но входит в ОТО, где проходят боевые действия – выборы там проводить нельзя. Не может глава ОТО осуществлять свои прямые полномочия, так как там нет ни нормальной инфраструктуры, ни нормальной жизни. Там есть риск обстрелов, и они требуют другого административного управления. Именно поэтому эти 18 ОТО не подпадают под выборы", — сказал он.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года в 18 общинах на востоке Украины. Выборов не будет в 10 объединенных общинах Донецкой и 8 общинах Луганской областей, подконтрольных Украине.