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Фокина нужно отозвать из ТКГ — Ляшко объяснил причину Лидер Радикальной партии прокомментировал ход переговоров по Донбассу

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что бывший премьер-министр Витольд Фокин делает заявления, которые не отвечают интересам Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Если заявления Фокина не соответствуют официальной позиции, он должен быть отозван из переговорной группы, которая представляет Украину. Не могут представители Украины выражать свои собственные позиции, которые не соответствуют не только национальным интересам Украины, не соответствуют директивам, с которыми они едут на эту встречу и переговоры в Минске. Решение по Фокину (о включении в ТКГ - ред.) было неправильным. И сегодняшние его заявления показывают, что он должен быть отозван, а иначе мы можем лишь представить, о чем они говорили. Если они такое выносят в публичную плоскость, то о чем они говорили и как они торгуют Украиной непублично?" — сказал он.

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Также Ляшко отметил, что Минск уже не может быть переговорной площадкой.

"Как решать вопросы (по Донбассу - ред.)? Настаивать на пересмотре Минских договоренностей. Минские договоренности, если парламент их поддержит, должны быть ратифицированы. 5 лет прошло с момента подписания — они не ратифицированы. Согласно Конституции и международным законам, любые сделки, когда они ратифицированы, имеют статус закона. На каком основании нам с утра до вечера рассказывают, что Украина должна выполнять минские договоренности? Где, каким законом это предусмотрено? Их надо пересмотреть, надо менять формат переговоров, тем более вы видите, что сейчас в Минске происходит. Я считаю, что невозможно дальше в Минске проводить переговоры, учитывая, что там сейчас людей бьют и убивают. Не может Минск быть переговорной площадкой. Поэтому фактически международными переговорами прикрывается убийство людей ради власти. Надо переносить эту площадку в Париж, если этот формат называется "нормандским" — то пусть Париж станет центром этих переговоров", — заявил он.

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Ранее Витольд Фокин заявил, что для прекращения войны "нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса".