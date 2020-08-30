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Выборы в Украине: глава ЦИК рассказал, могут ли их перенести Олег Диденко назвал условия для переноса местных выборов

Глава ЦИК Олег Диденко рассказал в эфире канала "Украина 24", есть ли вероятность, что из-за эпидемии коронавируса перенесут местные выборы, которые назначены на 25 октября.

"Основания для перенесения, отсрочки выборов 25 октября по состоянию на сегодня — это введение в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, соответственно, процедуры осуществляются в соответствии с установленным Конституцией порядком, издается соответствующий указ президента, который утверждается Верховной Радой. Если, например, есть основания для введения чрезвычайного положения в связи с угрозой жизни или здоровью граждан во время выборного процесса, в указе может быть определено ограничение только выборных прав, но не широкого спектра", — сказал он.

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Диденко добавил, что чрезвычайное положение может вводиться только в отдельных районах.

"В соответствии с законодательством Украины чрезвычайное положение может вводиться как на территории Украины в целом, так и в отдельных местностях. Теоретически такое развитие событий возможно", — сказал он.

Ранее Саакашвили заявил о невозможности выборов в ОРДЛО.