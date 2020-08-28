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Впервые сделаем это самостоятельно — в "Слуге народа" рассказали о важных законах Елена Мошенец рассказала о планах Рады на новый политический сезон

1 сентября начинается новая сессия Верховной Рады. Какие вопросы собирается рассматривать парламент осенью, рассказала депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире канала "Украина 24".

"Главные законодательные инициативы, которые были перенесены с прошлой сессии, — это целый блок экономических вопросов. Первый закон, который я бы выделила и который требует рассмотрения во втором чтении, — это закон о так называемых инвестиционных нянях, инициированный и внесенный президентов. В первом чтении он был принят летом, и я знаю, что к нему внесено очень много правок. Также требуют принятия законы о локализации и об индустриальных парках", — сказала она.

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Также Мошенец отметила, что впервые нынешний парламент самостоятельно составит бюджет на следующий год.

"До 15 сентября должен быть подан проект бюджета на 2021 год. Важный момент, что это будет наш первый самостоятельный бюджет, а не как в прошлом году, когда у нас были наработки от предыдущей власти, так как бюджетный процесс начинается с начала года. Это будет наш первый бюджет, и надеюсь, мы уделим ему много внимания и примем его быстро и беспроблемно", — сказала она.

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Еще один важный закон, который рассмотрит Рада, — это закон о референдуме.

"Особого внимания требует закон о народовластии, принятый в первом чтении. Очень много споров относительно этого закона, и думаю, что мы его наконец-то примем, и украинцы смогут инициировать определенные вопросы на референдуме и, что тоже важно, отозвать депутата в зависимости от того, довольны ли они его работой", — рассказала депутат.

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Также Мошенец сообщила, что, несмотря на вспышку коронавируса в Раде, изменений в регламенте не предусмотрено.

"По последней информации, заболел глава комитета транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, еще несколько человек болеют из нашей политической силы. Но изменений в регламенте пока не предусмотрено. Разумков сказал, что будем работать в том же режиме, который был. Единственное, что мы инициировали изменение регламента, чтобы рабочий день был до 15:00 без двухчасового перерыва", — рассказала она.

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