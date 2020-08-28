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Это логично — журналистка объяснила громкое заявление Саакашвили Алеся Бацман рассказала, действительно ли Михаил Саакашвили вернется в Грузию

Михаил Саакашвили объявил о возвращении в Грузию. Это заявление прокомментировала журналист, главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".

"Ничего удивительного в новостях, связанных с Михаилом Саакашвили, не вижу. По моей информации, речь на сегодняшний день не идет о физическом возвращении Михаила Николозовича в Грузию по понятным причинам. Но действительно, политическая сила Михаила Саакашвили показывает очень хорошие результаты, у нее есть высокие шансы на выборах, которые состоятся осенью. Логично, что он будет сейчас уделять свое время и идеи своей родной стране", — сказала она.

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Бацман рассказала, кто будет представлять Саакашвили на родине.

"Форпост борьбы сейчас под флагами Саакашвили возглавляет Вано Мерабишвили, этот человек почти семь лет отсидел в одиночной камере в Грузии, вместе с Саакашвили реформировал Грузию. У них сейчас есть реальный шанс вернуться к власти. Что касается Саакашвили – все эти возгласы в Фейсбуке преждевременны, мы же знаем, что любые фейсбучные кампании в Украине разворачиваются по щелчку пальцев", — сказала она.

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Напомним, глава Исполнительного комитета совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили записал видео, в котором говорит, что возвращается в Грузию. Власти страны заявляют, что Саакашвили на родине ждет тюрьма.