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Коронавирус у Тимошенко: в "Батькивщине" сделали важное уточнение У Тимошенко высокая температура, она принимает меры для вентиляции легких, сообщил Вадим Ивченко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая попала в больницу с коронавирусом, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, как об этом сообщали некоторые украинские СМИ.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил депутат.

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Ивченко отметил, что коронавирус – "это болезнь, которую не пожелаешь даже врагу".

"Мы всей командой молимся и желаем ей выздороветь", - добавил он.

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Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что все, кто в последнее время имел контакты с Юлией Тимошенко, обязательно сдадут тесты на коронавирус.