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"Юлия Владимировна - боец": нардеп о болезни Тимошенко Алексей Кучеренко прокомментировал вспышку COVID-19 в семье лидера партии "Батькивщина"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко переносит коронавирус тяжелее, чем ее зять и дочь, но держится как "боец".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, комментируя вспышку COVID-19 в семье Тимошенко.

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"По моей информации, у Юлии Владимировны стабильное состояние. Это очень хорошо. Я сам лично и от лица своей семьи желаю ей выздоровления. Безусловно, то, что мы наблюдаем - молодежь более легко переносит этот вирус, поэтому состояние дочери и зятя намного лучше. Юлия Владимировна боец, она это доказывала всю жизнь, думаю, она победит и эту болезнь, и все будет хорошо", - рассказал депутат.

На вопрос, отключена ли Тимошенко от аппарата ИВЛ, Кучеренко ответил, что не хочет комментировать, и для этого есть пресс-служба.

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Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что все, кто в последнее время имел контакты с Юлией Тимошенко, обязательно сдадут тесты на коронавирус.