19:05, Сегодня

Для Украины это шанс — политолог о событиях в Беларуси Сергей Таран рассказал, что может сделать Украина в ситуации с Беларусью, чтобы проявить себя в мире

В МИД Украины отреагировали на заявление белорусских коллег, которые посоветовали украинцам заняться своими проблемами. Министерство иностранных дел Украины в ответ посоветовало властям Беларуси прислушаться к мнению своего общества. Эти заявления прокомментировал в эфире канала "Украина 24" политолог Сергей Таран.

"Позиция Украины должна быть прагматичной и исходить четко из наших национальных интересов. А нашим национальным интересом является то, чтобы украинско-белорусская граница не была под контролем России, а была относительно стабильной. Для этого нужно гарантировать две вещи. Первое — нужно, несомненно, укреплять украинскую армию, второе — нужно работать с белорусскими дипломатами и самим Лукашенко, чтобы он не откатывался к России. А для этого нужно стать мостом, который соединяет Беларусь и Запад. Таким дипломатичным мостом должна была бы быть Украина", — сказал он.

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Таран напомнил похожую историю, которая произошла с Украиной и Польшей.

"Когда после "кольчужного" скандала и скандала с Гонгадзе Украина оказалась в изоляции, тогда Польша предложила приблизительно такую модель для Украины. Она не хотела, чтобы Украина откатывалась в сторону России, и предложила стать посредником между Западом и Украиной. И это работало. Сейчас для Украины это шанс проявить свою дипломатическую активность доказать миру свою пользу, став такой площадкой", — рассказал эксперт.

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Также политолог указал на возможность Украины просить защиты у НАТО.

"Вторая история, которая сейчас критически важна, если российская армия заходит в Беларусь и идет к границам НАТО — это повод нам начать консультации с НАТО на предмет усиления их присутствия, в том числе усиления украинской армии. Это не потому, что нам это выгодно, это выгодно Западу", — сказал он.

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