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Переговоры по Донбассу нельзя переносить из Минска — эксперт назвал причины Перенос площадки для переговоров испортит отношения с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский правильно не спешит переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска. Об этом заявил экономист-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"Я бы согласился с президентом (Украины - ред.). Он сделал очень дипломатичное заявление. Фактически от изменения места — в Казахстане ли будет или в Беларуси — ничего не зависит по существу. Минск — это сакральное место, исторически так сложилось, что оно взяло на себя обязательство дать площадку для переговоров конфликтующим сторонам", — сказал он.

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Также эксперт пояснил минусы переноса переговоров.

"Но если мы осуществим практические шаги и перенесем в Казахстан, то тем самым мы ухудшим отношения, сделаем заявление, что сам Минск не может теперь быть и трактоваться как площадка для переговоров. То есть это позыв отрицательный с дипломатической точки зрения в сторону Минска. Зачем нам обострять с ними отношения?", — сказал он.

Ранее политолог-международник Андрей Бузаров рассказал, стоит ли переносить площадку переговоров по Донбассу из Минска.